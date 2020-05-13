2020-05-13T11:28:12+03:00
Происшествия

Жителя Ижевска могут осудить за нарушение правил безопасности при рубке деревьев, повлекшей смерть человека

Это произошло 29 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: предоставлено очевидцамиФото: предоставлено очевидцами
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В Ижевске суд будет рассматривать уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что обвиняемый заключил договор о санитарной рубке деревьев на территории санатория в Ижевске. 29 февраля вместе с бригадой рабочих он вырубал деревья. При этом не оградил место вырубки и не прекратил работы при появлении в опасной зоне посторонних людей. В результате дерево упало на одного из рабочих - 60-летний мужчина скончался от полученных повреждений, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела проведены следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. С учетом того, что обвиняемый впервые совершил преступление средней тяжести, возместил ущерб представителю потерпевшего, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о назначении обвиняемому штрафа.

Напомним, дерево упало на легендарного велосипедиста Андрея Ведерникова. Рассказываем о его спортивной карьере и делимся воспоминаниями его знакомых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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