Жителя Ижевска могут осудить за нарушение правил безопасности при рубке деревьев, повлекшей смерть человека

13 Май 2020 2020-05-13T11:28:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске суд будет рассматривать уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что обвиняемый заключил договор о санитарной рубке деревьев на территории санатория в Ижевске. 29 февраля вместе с бригадой рабочих он вырубал деревья. При этом не оградил место вырубки и не прекратил работы при появлении в опасной зоне посторонних людей. В результате дерево упало на одного из рабочих - 60-летний мужчина скончался от полученных повреждений, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела проведены следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. С учетом того, что обвиняемый впервые совершил преступление средней тяжести, возместил ущерб представителю потерпевшего, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о назначении обвиняемому штрафа.

Напомним, дерево упало на легендарного велосипедиста Андрея Ведерникова. Рассказываем о его спортивной карьере и делимся воспоминаниями его знакомых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Очевидцы: на территории одного из санаториев Ижевска погиб человек.

- Стало известно, кого придавило деревом на территории санатория в Ижевске.

- КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ»! В каком доме хочет жить ваш ребенок? Предложите ему нарисовать дом своей мечты и выигрывайте сертификаты в детский магазин! Подробнее об условиях конкурса.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU