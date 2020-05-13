Отменят ли ОГЭ в Удмуртии из-за коронавируса: ситуацию прокомментировала министр образования республики
По решению Минпросвещения России учащиеся 9-х классов не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике. Министр образования Удмуртии прокомментировала ситуацию.
- Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых. Обязательно у них должно быть пройдено собеседование по русскому языку с положительным результатом и отсутствие академической задолженности, - отметила Светлана Болотникова.
Что касается учащихся 11-х классов, то единый госэкзамен будет проведен, но его перенесут на поздний срок (ранее дата была назначена на 8 июня).
- ЕГЭ будут сдавать только те ученики, которые планируют в этом году поступать в вузы. Тем, кто не поступает, в аттестат выставят оценки по итогам года. При этом, кто сдает экзамены, могут посещать консультации по предметам, но с письменного согласия родителей и с соблюдением санитарных мер, - отметила министр.
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- Глава Удмуртии о соблюдении режима самоизоляции: «Из-за одного жителя уже 12 человек с положительным анализом на коронавирус».
Как и когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ в Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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