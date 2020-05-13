2020-05-13T16:52:51+03:00
Общество

Отменят ли ОГЭ в Удмуртии из-за коронавируса: ситуацию прокомментировала министр образования республики

Минпросвещения России провел совещание
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

По решению Минпросвещения России учащиеся 9-х классов не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике. Министр образования Удмуртии прокомментировала ситуацию.

- Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых. Обязательно у них должно быть пройдено собеседование по русскому языку с положительным результатом и отсутствие академической задолженности, - отметила Светлана Болотникова.

Что касается учащихся 11-х классов, то единый госэкзамен будет проведен, но его перенесут на поздний срок (ранее дата была назначена на 8 июня).

- ЕГЭ будут сдавать только те ученики, которые планируют в этом году поступать в вузы. Тем, кто не поступает, в аттестат выставят оценки по итогам года. При этом, кто сдает экзамены, могут посещать консультации по предметам, но с письменного согласия родителей и с соблюдением санитарных мер, - отметила министр.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Удмуртии о соблюдении режима самоизоляции: «Из-за одного жителя уже 12 человек с положительным анализом на коронавирус».

Как и когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ в Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
14 и 15 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске будет сужена проезжая часть дороги
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
С начала 2020 года в Удмуртии задержали более 1700 пьяных водителей
Выпускные в школе в Ижевске 2020: будут ли проходить и когда состоятся
Отменят ли ОГЭ в Удмуртии из-за коронавируса: ситуацию прокомментировала министр образования республики
В парке имени Горького в Ижевске аттракционы не будут работать до особого распоряжения
Местами по Удмуртии ожидаются грозы
Ижевчанина обвиняют в убийстве женщины и покушение на убийство знакомого
В 2020 году в Удмуртии необходимо переселить из аварийного жилья более 1100 человек
Водитель в Ижевске сбил 14-летнего велосипедиста
12 мая ушла из жизни главный научный сотрудник отдела исследований Удмуртского института истории, языка и литературы
Жителя Ижевска могут осудить за нарушение правил безопасности при рубке деревьев, повлекшей смерть человека
Глава Удмуртии о соблюдении режима самоизоляции: «Из-за одного жителя уже 12 человек с положительным анализом на коронавирус»
Мужчину из Удмуртии, нарушившего режим самоизоляции, осудят за нападение на полицейского
16 новых остановочных павильонов появится в Ижевске
Женщина с коронавирусом скончалась в Удмуртии
13 мая в Удмуртии выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом
33-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии
Ижевчанку подозревают в умышленном причинении вреда здоровья собственному мужу
Ижевчанин «заминировал» «Ельцин Центр» в Екатеринбурге
Покупателей без защитной маски не станут обслуживать в магазинах Удмуртии
С 14 мая в Удмуртии откроются парки и скверы
Каким предприятиям разрешили работать в Удмуртии с 14 мая?