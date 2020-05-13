Глава Удмуртии о соблюдении режима самоизоляции: «Из-за одного жителя уже 12 человек с положительным анализом на коронавирус»
Глава Удмуртии 12 мая в прямом эфире рассказал о жителе республики, который пренебрег предписанием Роспотребнадзора, нарушил режим самоизоляции и заразил 12 человек коронавирусом.
- Если гражданин знал о риске и пренебрег постановлением Роспотребнадзора не дождался результата анализов и контактировал с людьми, действовать мы будем жестко. Есть такой случай - у человека были взяты анализы, у которого было предписание о самоизоляции и который пренебрег всем этим и общался с другими людьми. 43 контактных лица! И уже 12 человек с положительным результатом на коронавирус, - сказал глава республики.
Также Александр Владимирович отметил, что сотрудники МВД и Роспотребнадзора проверили 1272 человека, находящихся на самоизоляции. Из них 42 человека нарушили режим, а 13 нарушили повторно.
- Мы обязаны составить протоколы и наложить штрафы. Отмечу, что за нарушение правил предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, - заключил глава республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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