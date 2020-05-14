Медицинские маски начали раздавать в Удмуртии
В Удмуртии стартовала акция «Носи маску правильно!», она пройдет в течение мая. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В рамках этой акции волонтеры будут раздавать медицинские маски во всех муниципальных образованиях республики и напоминать о том, как правильно носить средства индивидуальной защиты. Концепция акции – одна маска в одни руки. Раздача будет производиться в местах, общедоступных для посещения граждан - на остановках общественного транспорта, у продуктовых магазинов, возле социальных объектов.
В среду, 13 мая, тысячу масок раздали жителям Можги. Ранее подобные акции уже проводились в Ижевске.
Напомним, несмотря на послабления, в Удмуртии сохраняется режим самоизоляции и масочный режим в общественных местах. Сейчас в Удмуртии работает несколько фабрик, где производят и одноразовые, и многоразовые маски. Приобрести средства защиты можно в аптеках республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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