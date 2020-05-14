2020-05-14T07:04:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Медицинские маски начали раздавать в Удмуртии

Также волонтеры рассказывают, как правильно носить средства индивидуальной защиты
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии стартовала акция «Носи маску правильно!», она пройдет в течение мая. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В рамках этой акции волонтеры будут раздавать медицинские маски во всех муниципальных образованиях республики и напоминать о том, как правильно носить средства индивидуальной защиты. Концепция акции – одна маска в одни руки. Раздача будет производиться в местах, общедоступных для посещения граждан - на остановках общественного транспорта, у продуктовых магазинов, возле социальных объектов.

В среду, 13 мая, тысячу масок раздали жителям Можги. Ранее подобные акции уже проводились в Ижевске.

Напомним, несмотря на послабления, в Удмуртии сохраняется режим самоизоляции и масочный режим в общественных местах. Сейчас в Удмуртии работает несколько фабрик, где производят и одноразовые, и многоразовые маски. Приобрести средства защиты можно в аптеках республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Выпускные в школе в Ижевске 2020: будут ли проходить и когда состоятся

- В парке имени Горького в Ижевске аттракционы не будут работать до особого распоряжения

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 14 мая в Удмуртии выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом
Во всех детских садах Ижевска заработали дежурные группы
Медицинские маски начали раздавать в Удмуртии
Пожилая ижевчанка отдала 80 тысяч рублей «установщикам окон» за зубные импланты
Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Ижевске
«Возгорание потушено, ситуация полностью ликвидирована»: глава Малопургинского района рассказал о ситуации в Пугачево
Ветеринар из Ижевска рассказала, как помочь домашним животным адаптироваться к жаркой погоде
Житель Удмуртии совершит забег из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк
14 и 15 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске будет сужена проезжая часть дороги
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
С начала 2020 года в Удмуртии задержали более 1700 пьяных водителей