Волонтеры на остановках раздали более 5000 масок ижевчанам

10 Апр 2020 2020-04-10T14:38:26+03:00

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10 апреля с 7 утра волонтеры начали раздавать медицинские маски ижевчанам. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Так, волонтеры проектов Мы вместе 2020, #ПоддЕРжка и врачи-волонтеры на остановках общественного транспорта призывали жителей надеть маску. Всего за час 80 волонтеров раздали 5000 масок.

- Нашу идею поддержал Глава республики Александр Бречалов, нас поддержали ИжГЭТ и Аптеки Удмуртии. 5 тысяч масок было выдано на 20 остановочных комплексах Ижевска. Очень важно, что люди понимают нашу концепцию – одна маска в одни руки, не просят целыми пачками. Те, кто идет в многоразовой маске, даже не берут, говорят, что она очень нужна тем, кто не смог или не успел их приобрести. В Ижевске люди дисциплинированные, стараются ходить в масках. А тем, кому мы выдаем – сразу же надевают, - отметил замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Дмитрий Плешаков.

Также волонтеры-медики объясняли ижевчанам как правильно носить маску.

- Маску надо надевать цветной стороной наружу, жесткий фиксатор надо укрепить на переносице, закрыть подбородок и укрепить за ушами. Нужно убедиться, что маска прилегает к лицу плотно. Носить ее нужно не более двух часов, не использовать повторно. Не следует трогать маску руками. Снимать необходимо тоже за зажим. Также рекомендуем часто мыть руки мылом и обрабатывать антисептиком, - отметила Елизавета Плеханова, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», координатор штаба адресной помощи пожилым людям в Ижевске, студентка ИГМА.

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ИСТОЧНИК KP.RU