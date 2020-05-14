2020-05-14T12:14:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии: «Мы заберем всех вахтовиков, вне зависимости от результатов анализа»

На данный момент в республики прибыло 128 вахтовика из Якутии
Дарья ПОРСЕВАКРАСИЛЬНИКОВ Михаил
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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14 мая руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов рассказал журналистам о том, как привозят вахтовиков из разных регионов и куда их размещают.

- Все вахтовики из Якутии (их 128 человек, анализы на коронавирус у них отрицательный) у нас помещены в обсерваторы, где будут находиться 14 дней у них берутся тесты, когда будет два отрицательных теста тогда сможем принимать решения отпускать их к своим семьям или нет, - отметил Сергей Смирнов.

Также руководитель сообщил, что готовится второй рейс с вахтовиками из Якутии, где уже у нескольких человек подтвердился коронавирус.

- По второму борту у нас идут переговоры с Якутией. Он ожидается в обязательном порядке. Мы забираем всех наших граждан, независимо положительный у них анализ или отрицательный. Там уже есть граждане с положительным анализом, их мы тоже заберем. Сегодня к нам прибывает борт из Нижневартовска. Это группа вахтовиков, из них часть мы отправим в соседние регионы — Татарстан и Пермский край — с нашим сопровождением. У всех в любом случае берется тест и дается предписание Роспотребнадзора о режиме самоизоляции, - рассказал Сергей Смирнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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