На 14 мая в Удмуртии выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T08:22:04+03:00

При этом вылечились еще 24 пациента

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В Удмуртии на 14 мая выявлено еще 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 4 жителей Ижевска, по одному жителю из Ярского и Шарканского районов. Врачи вылечили 24 пациента, сегодня они отправятся по домам, - написал глава региона.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 408 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции: 155 человек выписаны по выздоровлению, 239 человек проходят лечение, 13 летальных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU