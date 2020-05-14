На 14 мая в Удмуртии выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии на 14 мая выявлено еще 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 4 жителей Ижевска, по одному жителю из Ярского и Шарканского районов. Врачи вылечили 24 пациента, сегодня они отправятся по домам, - написал глава региона.
На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 408 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции: 155 человек выписаны по выздоровлению, 239 человек проходят лечение, 13 летальных случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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