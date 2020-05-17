2020-05-17T13:31:29+03:00
Общество

Противопожарные рейды проводятся в Удмуртии

Особое внимание уделяется местам отдыха граждан
Людмила Куликова
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Фото: Пресс0служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: Пресс0служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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В Удмуртии проводятся профилактические противопожарные рейды. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Рейды проводятся государственными инспекторами совместно с полицейскими. В связи с высоким уровень пожарной опасности в Удмуртии запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, проведение пожароопасных работ.

- На вопрос: «Знаете ли, как вызвать пожарную охрану?» - ответ не всегда верный. Такой простой номер телефона «101» должен знать каждый, - рассказывают сотрудники Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике. В условиях высокой пожарной опасности профилактика действительно необходима. Поэтому сотрудники МЧС объясняют, как не допустить возгорания и как правильно действовать в экстренной ситуации. Чтобы правила безопасности запомнились, среди посетителей парков и занимающихся спортом граждан распространяются памятки и красочные листовки. Нарушители требований пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности.

Отметим, особый противопожарный режим на территории региона действует, в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики с 10 апреля 2020 года.

- В случае невыполнения правил пожарной безопасности, законодательством РФ предусмотрена административная ответственность. Для граждан размер штрафа составит до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - до 40 тысяч рублей и на юридических лиц - до 400 тысяч рублей, - передается в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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