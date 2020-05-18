В первом квартале 2020 года в Удмуртии выявлено 327 нарушений при приеме детей в школы

18 Май 2020 2020-05-18T09:16:51+03:00

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В Удмуртии в первом квартале 2020 года выявлено 327 нарушений законодательства при приеме детей в школы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- По итогам проверки опротестованы 295 незаконных правовых актов, внесено 26 представлений, по инициативе прокуроров 12 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 2 – к административной. Также возбуждены 3 уголовных дела по фактам «фиктивной» регистрации, подделки и использования поддельного свидетельства о регистрации по месту жительства с целью поступления в желаемую школу, - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе сообщили, что прием документов в первый класс завершается не позднее 30 июня 2020 года. В случае отказа в приеме ребенка по месту жительства родителям нужно обратиться в Минобразования республики для решения вопроса об устройстве первоклассника в другую школу.

С 1 июля до 5 сентября 2020 года родители вправе подать заявление о приеме в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU