Всех призывников в Удмуртии будут проверять на коронавирус
В Удмуртии всех призывников будут проверять на коронавирус. Об этом сообщается на официальной странице правительства республики во «ВКонтакте».
- Анализы будут брать два раза: в поликлинике для прохождения призывной комиссии и по прибытию на сборный пункт в Ижевске во время прохождения контрольного медицинского осмотра. Прохождение исследований и приема организовано в поликлиниках по месту медприкрепления призывника, - говорится в сообщении.
В весенний призыв вызывается около 10 тысяч призывников. В случае, если требуется стационарное обследование, оно будет проводиться в одном из стационаров Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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