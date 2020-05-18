Всех призывников в Удмуртии будут проверять на коронавирус

18 Май 2020 2020-05-18T06:39:29+03:00

В весенний призыв вызывается около 10 тысяч призывников

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В Удмуртии всех призывников будут проверять на коронавирус. Об этом сообщается на официальной странице правительства республики во «ВКонтакте».

- Анализы будут брать два раза: в поликлинике для прохождения призывной комиссии и по прибытию на сборный пункт в Ижевске во время прохождения контрольного медицинского осмотра. Прохождение исследований и приема организовано в поликлиниках по месту медприкрепления призывника, - говорится в сообщении.

В весенний призыв вызывается около 10 тысяч призывников. В случае, если требуется стационарное обследование, оно будет проводиться в одном из стационаров Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU