2020-05-18T12:17:02+03:00
Происшествия

Мужчину, растлившего 10-летнюю девочку в Ижевске, задержали спустя полтора года

Ему предъявлено обвинение
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске раскрыли уголовное дело почти двухлетней давности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России.

- Установлено, что в ноябре 2018 года 10-летняя девочка днем шла домой из школы. Мужчина поджидал ее возле подъезда, потом пошел за ней на первый этаж, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершил насильственные действия сексуального характера. После чего скрылся, - сообщает пресс-служба.

На первоначальном этапе расследования было опрошено более 170 свидетелей. Проведено множество экспертиз, но несмотря на принятые меры, личность нападавшего установить не удалось. Позже была проведена ольфакторная (запаховая) экспертиза, в результате которой на одежде потерпевшей обнаружены и идентифицированы запаховые следы 50-летнего жителя Воткинска, работавшего в службе такси.

Девочка опознала мужчину, на данный момент ему предъявлено обвинение. Мужчина не признал вину в совершенном преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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