«Нам нужен свет в конце тоннеля»: глава Удмуртии сообщил, что власти намерены обратиться в Минобороны с ситуацией в Пугачево

18 Май 2020 2020-05-18T11:05:57+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов 18 мая на аппаратном совещании сообщил, что власти республики намерены обратиться в Минобороны для решения ситуации в Пугачево.

- Ситуация со снарядами повторяется каждый год. В этом году риск был реальный, поэтому с сегодняшнего дня будет выходить на Минобороны, еще раз проанализируем наши действия. Нам нужен план, нам нужен свет в конце тоннеля, когда мы скажем гражданам – всё, вопрос закрыт, ничего не угрожает вашей безопасности и жизни. Невозможно же так, непонятно, насколько эффективно это делается, - отметил глава региона.

Напомним, 9 мая жителей Пугачево вновь напугали взрывы на территории бывшего военного городка (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU