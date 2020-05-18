«Нам нужен свет в конце тоннеля»: глава Удмуртии сообщил, что власти намерены обратиться в Минобороны с ситуацией в Пугачево
Глава Удмуртии Александр Бречалов 18 мая на аппаратном совещании сообщил, что власти республики намерены обратиться в Минобороны для решения ситуации в Пугачево.
- Ситуация со снарядами повторяется каждый год. В этом году риск был реальный, поэтому с сегодняшнего дня будет выходить на Минобороны, еще раз проанализируем наши действия. Нам нужен план, нам нужен свет в конце тоннеля, когда мы скажем гражданам – всё, вопрос закрыт, ничего не угрожает вашей безопасности и жизни. Невозможно же так, непонятно, насколько эффективно это делается, - отметил глава региона.
Напомним, 9 мая жителей Пугачево вновь напугали взрывы на территории бывшего военного городка (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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