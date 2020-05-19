2020-05-19T15:14:21+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии обвиняется в избиение до смерти знакомого

Обвиняемый решил, что знакомый хочет украсть у него вещи
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии завершено расследование уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что обвиняемый и 43-летний знакомый выпивали в квартире потерпевшего. Проснувшись вечером обвиняемый увидел потерпевшего с его одеждой в руках и решил, что знакомый хочет украсть его вещи. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего кулаком по голове, после взял ножку стула и бил потерпевшего, - сообщает пресс-служба.

Обвиняемый вернулся в квартиру на следующий день и обнаружил, что потерпевший скончался, мужчина сообщил о случившемся в полицию.

В рамках расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину. Следователь осмотрел место происшествия, допросил свидетелей, были проведены экспертизы. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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