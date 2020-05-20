Полицейские в Ижевске задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки почти 11-летней давности
В Ижевске был задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, которое было совершено почти 11 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
- 28 сентября 2001 года на перекрестке улицы Васнецова – переулка Уральский было обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. В начале расследования дела было проверено более ста человек, установить злоумышленника не удалось. Предварительное следствие было приостановлено. За 10 лет базы данных расширились и постоянно сопоставлялась информация о биологических следах, обнаруженных на теле девочки, - сообщает пресс-служба.
В мае 2020 года было установлено совпадение. 37-летний мужчина был задержан и дал признательные показания.
- Мужчина познакомился с потерпевшей у кинотеатра и вызвался проводить ее до дома. По пути между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил и задушил девушку, - говорится в сообщении.
На данный момент готовятся материалы для предъявления ему обвинения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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