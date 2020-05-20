Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 20 мая в Удмуртии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Балезинском, Воткинском районах и Ижевске. В числе заболевших - 1 мужчина старше 65 лет, 1 ребенок до 14 лет.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших:
Ижевск - 281,
Воткинск - 6,
Сарапул - 3,
Можга - 9,
Глазов - 9,
Алнашский район - 29,
Балезинский район - 5,
Вавожский район - 1,
Воткинский район - 20,
Глазовский район - 8,
Граховский район - 12,
Дебёсский район - 1,
Завьяловский район - 18,
Игринский район - 3,
Камбарский район - 2,
Каракулинский район - 2,
Кезский район - 2,
Кизнерский район - 3,
Киясовский район - 1,
Малопургинский район - 21,
Можгинский район - 1,
Сарапульский район - 2,
Селтинский район - 1,
Увинский район - 9,
Шарканский район - 3,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 5,
Ярский район - 4.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Несчастный случай произошел в Балезинском районе: с крыши упали двое мужчин.
- Внимание! Местами по Удмуртии ожидаются грозы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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