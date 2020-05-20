Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

20 Май 2020 2020-05-20T17:32:28+03:00

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По данным на 20 мая в Удмуртии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Балезинском, Воткинском районах и Ижевске. В числе заболевших - 1 мужчина старше 65 лет, 1 ребенок до 14 лет.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших:

Ижевск - 281,

Воткинск - 6,

Сарапул - 3,

Можга - 9,

Глазов - 9,

Алнашский район - 29,

Балезинский район - 5,

Вавожский район - 1,

Воткинский район - 20,

Глазовский район - 8,

Граховский район - 12,

Дебёсский район - 1,

Завьяловский район - 18,

Игринский район - 3,

Камбарский район - 2,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 2,

Кизнерский район - 3,

Киясовский район - 1,

Малопургинский район - 21,

Можгинский район - 1,

Сарапульский район - 2,

Селтинский район - 1,

Увинский район - 9,

Шарканский район - 3,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 5,

Ярский район - 4.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Несчастный случай произошел в Балезинском районе: с крыши упали двое мужчин.

- Внимание! Местами по Удмуртии ожидаются грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU