2020-05-21T09:24:06+03:00
Коронавирус Covid-19

202 вахтовика прибыли в Удмуртию из Улан-Удэ

18 человек остались в пункте временного размещения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Самое большое количество вахтовиков прибыло в Удмуртию из Улан-Удэ – 202 человека. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на руководителя администрации главы и правительства Сергея Смирнова.

- 18 из них остались в пункте временного размещения. Несколько дней назад, 16 мая, прибыли 49 вахтовиков Главного военного строительного управления из Свердловской области, 110 - из Оренбургской области. Всем им были выписаны постановления Роспотребнадзора о самоизоляции, составленные анкеты направлены в муниципалитеты для контроля. Все приезжие сдали тесты на коронавирус, после чего отправились на изоляцию по домам, лишь двое – в пункт временного размещения в Можгу, - сообщил Сергей Смирнов.

При этом у всех вахтовиков, приезжающим из очагов распространения коронавируса, предъявляются жесткие требования. Они размещаются в обсерваторах на 14 дней, за это время у них берутся два раза анализы и только после двух отрицательных отпускают домой.

- Я приведу пример с очередным доказательством того, что все это мы делаем не зря. Буквально на днях у одного вахтовика из ПВР пришел положительный тест. Хорошо, что он находился в отдельном номере, ни с кем не контактировал. Его сразу направили в больницу. Благодаря этому нам удалось избежать очага распространения. Поэтому мы ни на секунду не ослабеваем наши действия по контролю за прибывающими, - заключил Сергей Смирнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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