На утро 21 мая в Удмуртии выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии на 21 мая выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 6 жителей Завьяловского района, 4 жителей Ижевска, по одному случаю заражения зарегистрировано в Увинском, Селтинском районах, Сарапуле и Глазове. В числе заболевших 6 детей, трое прибыли из неблагополучного региона, - написал Александр Владимирович.
Также на 21 мая вылечились еще 26 человек - число выздоровевших увеличилось до 279 человек.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 477 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 14 из них закончились летальным исходом. На данный момент 8 человек находятся в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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