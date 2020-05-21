На утро 21 мая в Удмуртии выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

21 Май 2020 2020-05-21T08:34:50+03:00

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В Удмуртии на 21 мая выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 6 жителей Завьяловского района, 4 жителей Ижевска, по одному случаю заражения зарегистрировано в Увинском, Селтинском районах, Сарапуле и Глазове. В числе заболевших 6 детей, трое прибыли из неблагополучного региона, - написал Александр Владимирович.

Также на 21 мая вылечились еще 26 человек - число выздоровевших увеличилось до 279 человек.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 477 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 14 из них закончились летальным исходом. На данный момент 8 человек находятся в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU