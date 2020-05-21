Министр образования Удмуртии: «Планируем открытие летних лагерей не раньше 1 июля»
21 мая министр образования Удмуртии Светлана Болотникова на встрече с журналистами рассказала, когда планируется открытие летних лагерей в республике.
Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова о том, как пройдет ЕГЭ, когда прозвучат "последние звонки" в режиме онлайн и будут ли работать летние лагеря
- Открывать будем не раньше конца июня, начала июля. Это касается и загородных и пришкольных лагерей. К этому готовимся, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора к особому режиму. Это очистители воздуха, дезрастворы, средства индивидуальной защиты и термометры. Сейчас мы готовим лагеря, они получают санитарно-эпидемиологические заключения, воспитатели проходят обучение, все движется, - отметила Светлана Болтникова.
При этом министр сообщила, что все дети и воспитатели будут проходить тестирование на коронавирус.
- Пока это оговорено в рекомендациях от Роспоребнадзора. Пока сложно ответить на вопрос о цене тестирования, но я думаю, что это будет бесплатно, - заключила министр.
Что касается длительности смен, то на данный момент нет утвержденного графика, но Светлана Болотникова сообщила, что как один из вариантов, смены сократят до 14 дней.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- На утро 21 мая в Удмуртии выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших есть дети.
Минобразования Удмуртии о школьных выпускных, каникулах и летних лагерях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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