2020-05-21T10:24:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр образования Удмуртии: «Планируем открытие летних лагерей не раньше 1 июля»

При этом смены в лагерях будут сокращены
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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21 мая министр образования Удмуртии Светлана Болотникова на встрече с журналистами рассказала, когда планируется открытие летних лагерей в республике.

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова о том, как пройдет ЕГЭ, когда прозвучат "последние звонки" в режиме онлайн и будут ли работать летние лагеря

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- Открывать будем не раньше конца июня, начала июля. Это касается и загородных и пришкольных лагерей. К этому готовимся, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора к особому режиму. Это очистители воздуха, дезрастворы, средства индивидуальной защиты и термометры. Сейчас мы готовим лагеря, они получают санитарно-эпидемиологические заключения, воспитатели проходят обучение, все движется, - отметила Светлана Болтникова.

При этом министр сообщила, что все дети и воспитатели будут проходить тестирование на коронавирус.

- Пока это оговорено в рекомендациях от Роспоребнадзора. Пока сложно ответить на вопрос о цене тестирования, но я думаю, что это будет бесплатно, - заключила министр.

Что касается длительности смен, то на данный момент нет утвержденного графика, но Светлана Болотникова сообщила, что как один из вариантов, смены сократят до 14 дней.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На утро 21 мая в Удмуртии выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших есть дети.

Минобразования Удмуртии о школьных выпускных, каникулах и летних лагерях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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