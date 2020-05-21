Дополнительные меры поддержки бизнеса утвердили в Ижевске

21 Май 2020 2020-05-21T18:02:10+03:00

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Субъекты малого и среднего предпринимательства Ижевска из пострадавших отраслей будут полностью освобождены от платежей за аренду земли и нежилых помещений во втором квартале 2020 года и на 50% - в третьем квартале 2020 года.

Постановление о введении муниципальных мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса подписал глава города Олег Бекмеметьев. Его основные параметры он озвучил сегодня на сессии Городской думы. Ранее депутаты вносили свои предложения по мерам поддержки. Полностью от уплаты за аренду земли и нежилых помещений на 2 и 3 кварталы освобождаются социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, всем субъектам малого и среднего предпринимательства, а также юрлицам и индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей будет предоставлена 100%-ная отсрочка платежей по аренде земельного участка, аренде нежилых помещений во втором квартале и 50%-ная в третьем.

Также все субъекты МСП в Ижевске получат отсрочку платы за размещение нестационарных торговых объектов во втором квартале. Также во втором квартале отсрочку получат все представители бизнеса по платежам за размещение рекламы.

- В стадии рассмотрения сейчас находятся некоторые другие меры поддержки, касаемые налоговых платежей. Это ЕНВД, патент, земельный налог, - сообщил Олег Бекмеметьев.

По его словам, все озвученные принятые меры предполагают недополучение бюджетом города платежей в сумме 27 млн рублей. Власти города намерены в ближайшее время рассмотреть источники для восполнения этих выпадающих средств. Он особо подчеркнул, что в любом случае сокращения по социальным направлениям не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU