2020-05-22T07:15:02+03:00
Общество

В Удмуртии расширили перечень лиц, подлежащих обязательному тестированию на коронавирус

Новшество начнет действовать с 25 мая
Жанна Ситникова
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Анализы на коронавирус в Удмуртии делают 9 вирусологических лабораторийАнализы на коронавирус в Удмуртии делают 9 вирусологических лабораторийФото: Амир Закиров
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Обязательный анализ на коронавирусную инфекцию теперь будут делать не только заболевшие, контактировавшие с больными и прибывшие из других регионов, но и жители республики из группы риска. Перечень озвучил глава региона Александр Бречалов.

В список вошли госпитализированные до родов беременные женщины, пациенты, получающие процедуру гемодиализа, пациенты республиканского онкологического диспансера.

По данным на 21 мая, в Удмуртии зарегистрировано 477 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

- 19 детей дошкольного возраста

- 25 школьников

- 74 человека в возрасте до 30 лет

- 168 человек — жители региона от 30 до 49 лет

- 125 больных — от 50 до 64

- 66 пенсионеров и людей преклонного возраста

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ИСТОЧНИК KP.RU

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