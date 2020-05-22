В Удмуртии расширили перечень лиц, подлежащих обязательному тестированию на коронавирус
Обязательный анализ на коронавирусную инфекцию теперь будут делать не только заболевшие, контактировавшие с больными и прибывшие из других регионов, но и жители республики из группы риска. Перечень озвучил глава региона Александр Бречалов.
В список вошли госпитализированные до родов беременные женщины, пациенты, получающие процедуру гемодиализа, пациенты республиканского онкологического диспансера.
По данным на 21 мая, в Удмуртии зарегистрировано 477 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
- 19 детей дошкольного возраста
- 25 школьников
- 74 человека в возрасте до 30 лет
- 168 человек — жители региона от 30 до 49 лет
- 125 больных — от 50 до 64
- 66 пенсионеров и людей преклонного возраста
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ИСТОЧНИК KP.RU
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