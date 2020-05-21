2020-05-21T19:38:54+03:00
Общество

В Удмуртии снова начали ставить прививки детям

Также возобновлена вакцинация взрослых от некоторых заболеваний
Жанна Ситникова
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Фото: emhc.ruФото: emhc.ru
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С 18 мая в Удмуртии снова начали ставить прививки детям в рамках национального календаря прививок. Об этом сообщил во время прямого эфира глава региона Александр Бречалов.

Возобновлена и вакцинация от следующих заболеваний:

- против пневмококковой инфекции призывникам, людям старше 60 лет и людям, страдающими хроническими заболеваниями

- против клещевого энцефалита детям и взрослым

- против особо опасных инфекций у взрослых из групп риска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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