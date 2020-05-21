В Удмуртии снова начали ставить прививки детям
С 18 мая в Удмуртии снова начали ставить прививки детям в рамках национального календаря прививок. Об этом сообщил во время прямого эфира глава региона Александр Бречалов.
Возобновлена и вакцинация от следующих заболеваний:
- против пневмококковой инфекции призывникам, людям старше 60 лет и людям, страдающими хроническими заболеваниями
- против клещевого энцефалита детям и взрослым
- против особо опасных инфекций у взрослых из групп риска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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