21 Май 2020 2020-05-21T19:38:54+03:00

Также возобновлена вакцинация взрослых от некоторых заболеваний

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С 18 мая в Удмуртии снова начали ставить прививки детям в рамках национального календаря прививок. Об этом сообщил во время прямого эфира глава региона Александр Бречалов.

Возобновлена и вакцинация от следующих заболеваний:

- против пневмококковой инфекции призывникам, людям старше 60 лет и людям, страдающими хроническими заболеваниями

- против клещевого энцефалита детям и взрослым

- против особо опасных инфекций у взрослых из групп риска.

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ИСТОЧНИК KP.RU