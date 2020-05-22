В центре Ижевска отключат горячую воду на две недели

22 Май 2020 2020-05-22T10:31:26+03:00

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Горячую воду на две недели отключат в центре Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

С 21 мая по 4 июня специалисты проверят на прочность магистральные теплосети центральной части города. Так, воду отключат по адресам:

- В. Сивкова 111, 112, 150, 152, 158, 161, 173, 177;

- пр. Дерябина 3а;

- пер. Интернациональный 11, 15;

- К. Либкнехта 5а, 17, 19;

- К. Маркса 164, 171, 173, 177, 206, 208;

- Красная 105, 133, 144, 154, 156;

- Красноармейская 123, 125, 127, 134, 135а, 140, 142, 159, 164, 166, 168, 169, 171, 182;

- Красногеройская 18;

- Ленина 4, 5, 8, 9, 11, 12, 30;

- М. Горького 17, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 56И, 56М, 57, 66, 68, 71;

- Пастухова 11а, 82;

- Пушкинская 169, 169а, 171, 173, 175, 177, 187;

- Свердлова 4, 7, 22, 26;

- Свободы 82а, 120, 122, 124, 139, 167, 171, 171а, 173, 175, 184, 186, 188, 190, 200, 202;

- Советская 2, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 15а.

Горожан просят быть внимательными и не ходить вблизи теплотрасс и люков тепловых камер. Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072.

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ИСТОЧНИК KP.RU