На утро 22 мая в Удмуртии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии на 22 мая выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному новому случаю зарегистрировано в Можге и Ярском районе. В числе заболевших 1 ребенок, 3 граждан старше 60 лет, - отметил глава региона.
За весь период в Удмуртии зарегистрировано 492 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 14 летальных случаев, 288 пациентов выздоровели после прохождения лечения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Руководитель региона Александр Бречалов рассказал, куда звонить медикам, чтобы поделиться проблемами. Номера телефонов здесь.
- Дополнительные меры поддержки бизнеса утвердили в Ижевске.
- Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии рассказал, сколько вахтовиков прибывает в республику.
Глава Удмуртии в прямом эфире рассказывает о текущей обстановке с коронавирусом .
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»