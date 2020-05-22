2020-05-22T10:30:00+03:00
Коронавирус Covid-19

На утро 22 мая в Удмуртии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

В числе заболевших один ребенок
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии на 22 мая выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному новому случаю зарегистрировано в Можге и Ярском районе. В числе заболевших 1 ребенок, 3 граждан старше 60 лет, - отметил глава региона.

За весь период в Удмуртии зарегистрировано 492 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 14 летальных случаев, 288 пациентов выздоровели после прохождения лечения.

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Глава Удмуртии в прямом эфире рассказывает о текущей обстановке с коронавирусом .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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