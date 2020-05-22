2020-05-22T12:18:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за режима самоизоляции заседания по делу экс-главы Удмуртии перенесли

Александру Соловьеву в июне исполнится 70 лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии вновь отложили судебные заседания по уголовному делу в отношении экс-главы республики Александра Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества региона.

- В связи с тем, что подсудимый Соловьев А.В. является лицом старше 65 лет и имеет ряд хронических заболеваний, судебное заседание по уголовному делу отложено до отмены ограничений, введенных для лиц старше 65 лет из-за распространения коронавируса, - говорится в сообщении.

Напомним, Александр Соловьев обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации в особо крупном размере). Объем материалов уголовного дела составляет 65 томов.

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- 30 января началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 139 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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