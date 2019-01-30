2019-01-30T14:05:31+03:00
Происшествия

Прокуратура: взятку экс-главе Удмуртии передавал бывший замминистра транспорта

Заседание по делу Соловьева прошло в Завьяловском районном суде Удмуртии
Ардашева Екатерина
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Заседание по делу Соловьева прошло в Завьяловском районном суде УдмуртииЗаседание по делу Соловьева прошло в Завьяловском районном суде УдмуртииФото: Диля Ахмадишина
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Бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Соловьев выступил посредником при передаче взятки экс-главе республики. Об этом рассказал представитель прокуратуры на заседании Завьяловского районного суда Удмуртии.

В апреле 2017 года бывший глава региона был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. От представителей организаций, осуществляющих строительство мостов через реки Каму и Буй возле города Камбарки Соловьев, по версии следствия, получил за 2014-2016 годы взятки на общую сумму 139 млн рублей и долю коммерческого участия стоимостью 2,7 млн рублей. Также экс-главой было обеспечено незаконное оказание кадастровых услуг.

Концессионером, занимавшимся строительством мостов через Каму и Буй, являлось ООО «РИК» в лице его основного владельца Забарского. На судебном заседании прокуратура сообщила о серьезных затратах, которые он понес при выполнении соглашения. Александр Соловьев, на тот момент являющийся врио главы Удмуртии, по версии следствия, понимал, что концессионер заинтересован в своевременной оплате работ, а также в сокращении сроков приемки и наоборот, не заинтересован в необходимости устранять выявленные при проверках нарушения. Сообщается, что умысел предложить покровительство у бывшего главы региона возник не позднее апреля 2014 года.

Соловьев попросил замминистра транспорта и дорожного хозяйства (своего тезку, однофамильца и давнего знакомого) организовать встречу с концессионером. При этом о намерении получить взятку глава региона рассказал только перед самой встречей, которая состоялась в Москве 10 апреля 2014 года на территории кафе «Мариот».

ООО «РИК» на данной встрече представлял Бруштейн. Изначально Соловьев потребовал за покровительство взятку в размере 300 млн рублей, но затем ее размер был уменьшен до 139 млн рублей.

Первую часть взятки в размере 33 млн рублей Соловьеву передали посредники 29-30 августа 2014 года, при этом часть этих посредников были не в курсе преступного умысла. Позднее было передано еще 10 млн рублей.

Александр Соловьев был избран главой Удмуртии 14 сентября того же года, уже после получения взяток, а 4 апреля 2017 года он был задержан в Ижевске и этапирован в Москву. Дело передано в суд в конце декабря 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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