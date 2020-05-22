2020-05-22T16:58:07+03:00
Общество

Экс-замминистра промышленности и торговли России попросил суд Удмуртии отложить рассмотрение его дела

Разбирательство должно было состояться сегодня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Елена ЖелнинаФото: Елена Желнина
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Экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников попросил Завьяловский суд Удмуртии перенести рассмотрение его дела из-за коронавируса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

- Дмитрий Овсянников просит отложить рассмотрение дела, поскольку желает сам присутствовать в судебном заседании, но, ввиду его проживания в Москве и в связи с введением специальных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, не может присутствовать в суде, - говорится в сообщении.

В итоге было принято решение перенести рассмотрение дела на 11 июня 2020 года.

Напомним, в отношении Дмитрия Овсянникова ведется производство по делу об административном правонарушении в аэропорту Ижевска (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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