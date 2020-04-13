Замминистра промышленности России, который устроил скандал в аэропорту Ижевска, уволили

13 Апр 2020 2020-04-13T08:00:23+03:00

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Глава Минпромторга России сообщил, что его заместитель Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, не будет больше работать в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

- Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, еще и такого уровня. Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться. Очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет, - сказал министр Денис Мантуров, чьи слова передала пресс-служба министерства.

Напомним, 27 апреля Завьяловский районный суд Удмуртии рассмотрит дело Овсянникова о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска. По данным источника в правоохранительных органах, полицейские составили административный протокол на Овсянникова, который прошел мимо контроля, отказавшись показывать документы и посадочный билет, а после просьбы показать документы начал нецензурно выражаться. Минпромторг пообещал провести внутреннее расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU