Жесткие ограничения ввели в Можге из-за коронавируса

23 Май 2020 2020-05-23T17:16:57+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов с 23 ввел дополнительные ограничения на территории Можги в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

- С 19 по 22 мая в Можге выявлено 12 подтвержденных случаев заболевания. К сожалению, жители, у которых был выявлен коронавирус, не соблюдали режим самоизоляции и поздно обратились за медицинской помощью, поэтому сейчас в списке контактных лиц 285 человек, в том числе сотрудники ИП Ибрагимова, ООО «Формкомплект», «ИППОПАТ», детского сада № 22, а также центра гигиены и эпидемиологии Можги, - говорится в сообщении.

С 23 мая в городе запрещена работа ярмарок, рынков, объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, магазинов медицинских или офтальмологических изделий, продуктовых магазинов. Закрыты для прогулок парки и скверы, не работают учреждения дополнительного образования для детей.

Сейчас проводится отбор проб на исследования у контактных больных, предприятия и детский сад, где есть контактные лица, закрыты, сотрудники отправлены на самоизоляцию.

Отметим, всего в Можге зарегистрировано 24 случая covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU