18 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 23 мая
На утро 23 мая на территории Удмуртии выявлено еще 18 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирусом заболели 14 жителей Можги, 2 жителя Ижевска, по одному случаю зарегистрировано в Сюмсинском и Вавожском районах. Такие данные озвучил глава Удмуртии Александр Бречалов.
- В числе заболевших 3 детей, 5 граждан старше 60 лет, - уточнил глава региона.
За последние сутки в девяти лабораториях региона исследовано 1568 проб на инфекцию. Всего уже проведено 52742 исследования.
Врачи вылечили еще 13 человек - число выздоровевших увеличилось до 301 человека.
Всего в республике зарегистрировано 510 случаев новой коронавирусной инфекции, 14 пациентов скончались.
К другим новостям:
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?
Лже-моряк обманул ижевчанку и похитил у нее почти 200 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»