18 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 23 мая

23 Май 2020 2020-05-23T08:56:42+03:00

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На утро 23 мая на территории Удмуртии выявлено еще 18 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирусом заболели 14 жителей Можги, 2 жителя Ижевска, по одному случаю зарегистрировано в Сюмсинском и Вавожском районах. Такие данные озвучил глава Удмуртии Александр Бречалов.

- В числе заболевших 3 детей, 5 граждан старше 60 лет, - уточнил глава региона.

За последние сутки в девяти лабораториях региона исследовано 1568 проб на инфекцию. Всего уже проведено 52742 исследования.

Врачи вылечили еще 13 человек - число выздоровевших увеличилось до 301 человека.

Всего в республике зарегистрировано 510 случаев новой коронавирусной инфекции, 14 пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU