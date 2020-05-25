2020-05-25T08:01:44+03:00
Общество

«Убитые» дороги и заброшки: глава Ижевске прогулялся по Первомайскому району

Прогулка состоялась 23 мая
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
Изменить размер текста:

23 мая, в субботу, глава Ижевска Олег Бекмеметьев возобновил традицию инспектировать город по районам. Вместе с главой Первомайского района Натальей Сазоновой и представителями службы благоустройства Олег Николаевич прогулялся по району.

-Здесь можно поставить табличку: «Памятник 1984 года», - пошутил глава города о разрушенных ступеньках на улице Красной.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

По-настоящему «убитую» дорогу обнаружили во дворе по улице Карла Маркса. Жители домов №154 и №156 не могут договориться, кто будет ее ремонтировать, так как она находится посередине.

- Я вижу здесь два варианта. Первый: вы собираете жителей и управляющие компании и пытаетесь договориться, чтобы отремонтировать дорогу. Второй - пересматривать межевание участков, чтобы дорогу передать в муниципалитет, - сказал Олег Бекмеметьев главе района.

Также жители указанных домов пожаловались на «заброшки», где собираются компании и на нехватку мест парковки.

При этом Олег Николаевич обратил внимание на еще на несколько проблем по итогам прогулки:

- Не чистят парковочные карманы;

- В центре города зарастает травой и деревьями участок;

- Много загрязненных и открытых люков;

- Предприниматели не ухаживают за территорией около своих заведений.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Самолет из Нью-Йорка с жителями Удмуртии на борту вылетел в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Удмуртии подозревается в жестоком избиении отца
На утро 25 мая в Удмуртии выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
«Убитые» дороги и заброшки: глава Ижевске прогулялся по Первомайскому району
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила в конкурсе за звание олимпийской иконы стиля
Самолет из Нью-Йорка с жителями Удмуртии на борту вылетел в Уфу
Сотрудника ритуальной компании осудили в Ижевске за взятку полицейскому
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Жительнице Удмуртии, которая убила новорожденного ребенка, вынесли приговор
Жители Удмуртии, застрявшие на Гоа, прилетели в Уфу
Из-за ситуации с коронавирусом в одном из городов Удмуртии несколько дней не будет ходить общественный транспорт
На территории школы №17 в Ижевске началось строительство стадиона
Водителей Удмуртии предупреждают об ограничении движения на участке трассы М-7 «Волга»
«В день Ураза-байрам мечети будут закрыты»: муфтий Удмуртии призвал мусульман оставаться дома
На утро 24 мая в Удмуртии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Жесткие ограничения ввели в Можге из-за коронавируса
Бречалов, Семенов, Смирнов, Щербак: политики Ижевска во флешмобе «Какой ты диван»
Проверки ижевчан на карантине по коронавирусу продолжаются
Более 760 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионерки из Ижевска
Около 600 жителей Удмуртии получат новое жилье вместо ветхого
5 тысяч рублей заплатит школьница из Удмуртии за ложное сообщение о взрыве
Дороги на переулке Раздельном и к Оранжерейному комплексу в Ижевске отремонтировали
18 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 23 мая
Энцефалитных клещей в Удмуртии стало меньше?
7-й трамвай снова ездит по выходным в Ижевске
Уникальный 300-летний можжевельник обнаружили в Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Экс-замминистра промышленности и торговли России попросил суд Удмуртии отложить рассмотрение его дела
Могут ли ижевчане попросить включить батареи после завершения отопительного сезона?
На 22 мая в Удмуртии трое детей продолжают лечение от коронавируса в стационаре