«Убитые» дороги и заброшки: глава Ижевске прогулялся по Первомайскому району
23 мая, в субботу, глава Ижевска Олег Бекмеметьев возобновил традицию инспектировать город по районам. Вместе с главой Первомайского района Натальей Сазоновой и представителями службы благоустройства Олег Николаевич прогулялся по району.
-Здесь можно поставить табличку: «Памятник 1984 года», - пошутил глава города о разрушенных ступеньках на улице Красной.
Фото: Анастасия Захарова
По-настоящему «убитую» дорогу обнаружили во дворе по улице Карла Маркса. Жители домов №154 и №156 не могут договориться, кто будет ее ремонтировать, так как она находится посередине.
- Я вижу здесь два варианта. Первый: вы собираете жителей и управляющие компании и пытаетесь договориться, чтобы отремонтировать дорогу. Второй - пересматривать межевание участков, чтобы дорогу передать в муниципалитет, - сказал Олег Бекмеметьев главе района.
Также жители указанных домов пожаловались на «заброшки», где собираются компании и на нехватку мест парковки.
При этом Олег Николаевич обратил внимание на еще на несколько проблем по итогам прогулки:
- Не чистят парковочные карманы;
- В центре города зарастает травой и деревьями участок;
- Много загрязненных и открытых люков;
- Предприниматели не ухаживают за территорией около своих заведений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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