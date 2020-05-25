«Убитые» дороги и заброшки: глава Ижевске прогулялся по Первомайскому району

25 Май 2020 2020-05-25T08:01:44+03:00

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23 мая, в субботу, глава Ижевска Олег Бекмеметьев возобновил традицию инспектировать город по районам. Вместе с главой Первомайского района Натальей Сазоновой и представителями службы благоустройства Олег Николаевич прогулялся по району.

-Здесь можно поставить табличку: «Памятник 1984 года», - пошутил глава города о разрушенных ступеньках на улице Красной.

Фото: Анастасия Захарова

По-настоящему «убитую» дорогу обнаружили во дворе по улице Карла Маркса. Жители домов №154 и №156 не могут договориться, кто будет ее ремонтировать, так как она находится посередине.

- Я вижу здесь два варианта. Первый: вы собираете жителей и управляющие компании и пытаетесь договориться, чтобы отремонтировать дорогу. Второй - пересматривать межевание участков, чтобы дорогу передать в муниципалитет, - сказал Олег Бекмеметьев главе района.

Также жители указанных домов пожаловались на «заброшки», где собираются компании и на нехватку мест парковки.

При этом Олег Николаевич обратил внимание на еще на несколько проблем по итогам прогулки:

- Не чистят парковочные карманы;

- В центре города зарастает травой и деревьями участок;

- Много загрязненных и открытых люков;

- Предприниматели не ухаживают за территорией около своих заведений.

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ИСТОЧНИК KP.RU