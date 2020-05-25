Самолет из Нью-Йорка с жителями Удмуртии на борту вылетел в Уфу
Из Нью-Йорка в Москву, а потом в Уфу вылетел самолет с жителями Удмуртии на борту. Об этом сообщает РИА-Новости.
По сообщениям посла в США Анатолия Антонова в «Фейсбуке», что среди пассажиров этого рейса - 67 человек из так называемого «гуманитарного списка», сформированного дипломатами Посольства. В него вошли соотечественники, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди, одна блокадница.
- Всего на рейс зарегистрировались 379 человек, включая 12 младенцев. Посадка прошла без серьезных проблем, - написал посол.
После Москвы самолет полетит в Уфу, откуда жителей Удмуртии, Пермского края, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей на автобусах доставят домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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