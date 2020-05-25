2020-05-25T11:30:11+03:00
Происшествия

Водителю из Удмуртии, по вине которого в ДТП погибли четыре человека, грозит лишение свободы до 7 лет

Расследование уголовного дела завершено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Глазовского района, по вине которого в ДТП погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 24 февраля обвиняемый в снегопад ехал на машине «Тойота» по трассе Игра - Глазов, на 17 километре автодороги собрался совершить обгон, выехал на «встречку» и врезался в машину «Лада икс Рей» под управлением 35-летнего мужчины. В результате ДТП водитель, его 36-летняя жена и две дочери 9 и 7 лет погибли. Здоровью годовалой девочки, которая также была в машине, причинен тяжкий вред, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела допрошены очевидцы и свидетели ДТП, проверены показания, изъяты и осмотрены записи с видеорегистратора и телефона очевидцев, проведены экспертизы.

С учетом доказательной базы уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с лишением права управлять машиной на срок до 3 лет.

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- 24 февраля в Игринском районе Удмуртии в ДТП погибли супруги и двое их детей. В данный момент выживший водитель находится под следствием. «Комсомолка» пообщалась с родственниками погибших и экспертами, чтобы выяснить, что могло послужить причиной аварии.

В феврале в ДТП погибла целая семья на трассе Удмуртии.Видео: Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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