«Девочка чудом выжила»: подробности страшного ДТП в Удмуртии, в котором погибла семья

24 февраля в Игринском районе Удмуртии в ДТП погибли супруги и двое их детей. В данный момент выживший водитель находится под следствием. «Комсомолка» пообщалась родственниками погибших и экспертами, чтобы выяснить, что могло послужить причиной аварии

ЕЗДИЛИ НА ПРАЗДНИК

Трагедия произошла около 14:05. На 18 километре автомобильной дороги «Игра-Глазов» автомобиль Toyota Highlander выехал на полосу встречного движения, где столкнулся «в лоб» с LADA X-Ray. Водитель и трое пассажиров «Лады» погибли на месте. Пятый пассажир – годовалая девочка - была госпитализирована. Водитель Toyota Highlander не пострадал.

«Комсомолке» удалось связаться со знакомой погибших. Оказалось, что семья возвращалась из Балезино в Пермь.

- Они ездили к родным повидаться на праздник. Родственники конечно все в шоковом состоянии. Только все вместе были, а тут такое известие, - признается женщина.

Единственный выживший в LADA XRAY – годовалая девочка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

По словам уполномоченного по правам ребенка в Удмуртии Ольги Авдеевой, состояние выжившей девочки стабильно тяжелое.

- Девочка чудом осталась жива. Она серьезно травмирована, сегодня врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Санавиацией ребенка доставили на лечение в Ижевск. Уже найдены родственники девочки как в Удмуртии, так и в Пермском крае, бабушка и дедушка, тетя. Сейчас самое главное – здоровье ребенка, - подчеркнула Ольга Авдеева.

Это то, что осталось от разбитой машины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

«ДУМАЛИ, УСПЕЕМ КОГО-ТО СПАСТИ»

Как сообщил «Комсомолке» врач, пришедший на помощь пострадавшим в ДТП, первая бригада медиков появилась на месте через 15 минут. Увы, несмотря на все старания медиков, помочь семье уже не удалось.

- Думала кого-то ещё успеем спасти... Уже все холодные были, мама (погибшая женщина. - Прим.ред) только тёплая ещё была, но уже мертвая тоже, - призналась доктор.

ВИНОВАТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР?

По официальным данным, водитель автомобиля Toyota Highlander – мужчина 1985 года рождения, - выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем LADA XRAY под управлением мужчины 1984 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля LADA XRAY и 3 его пассажира: женщина 1983 года рождения, двое детей 2011 и 2012 годов рождения получили смертельные травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются

В интересах следствия детали произошедшего не разглашаются. По словам автоэксперта и руководителя одной из ижевских автошкол Дмитрия Ли, причиной подобных ДТП, как правило, является человеческий фактор.

- Я думаю, нарушено заветное правило «Не уверен – не обгоняй». В таких ДТП обычно играет важную роль несколько факторов: это и невнимательность водителей, плохая видимость и нечищенные дороги, в день ДТП как раз был пасмурный день и шел снег,- считает автоэксперт.

В данный момент выживший водитель обвиняется в нарушение правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц.

- Водитель автомобиля Toyota Highlander задержан, сейчас ведется следствие. Заведено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - объясняет следователь МО МВД России «Игринский» Оксана Зыкина.

В данный момент решается вопрос о мерах пресечения для обвиняемого водителя.

Мы приносим соболезнования родным и близким погибших

*Тойота Хэйлэндэр *Лада Икс-РЭЙ

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