Бывший тренер чемпионки Алины Загитовой осталась одна в Турции и с раком 3 степени

25 Май 2020 2020-05-25T11:43:35+03:00

Из-за ситуации с коронавирусом она не может вернуться на родину

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Бывший тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой Ольга Тюмкова сообщила на странице в «Инстаграм» о долгах за лечение рака. На данный момент она находится в Турции и из-за ситуации с коронавирусом не может вернуться на родину.

- Из-за ситуации с коронавирусом я оказалась в безвыходной ситуации: осталась совсем одна в чужой стране с огромным долгом за лечение, который увеличивается с каждым днем, и не могу вернуться на родину, - написала Ольга. - Сейчас моя единственная надежда — это помощь людей! Я очень вас прошу принять участие в акции в поддержку — опубликовать у себя мою историю, чтобы о ней могло узнать, как можно больше людей! Я буду крайне признательна, если вы не останетесь равнодушными к моей беде и сможете мне помочь!

Женщина также рассказала, что власти не реагируют на ее просьбы о помощи.

Рак яичников 3 степени у экс-тренера Загитовой обнаружили в прошлом году. В клинике в Стамбуле она дважды пережила клиническую смерть, благодаря врачам Ольга осталась в живых и идет на поправку. При этом долг за лечение составляет около 4 млн рублей.

Все желающие могут подробнее узнать об ее состоянии и о том, как можно оказать помощь в специально созданной группе в «Фейсбук».

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ИСТОЧНИК KP.RU