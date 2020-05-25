Многодетная семья в Удмуртии из-за пожара осталась без крыши над головой
В селе Светлое (Воткинский район, Удмуртия) семья с тремя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара. 22 мая при пожаре сгорели дом, две машины, веранда, гараж, баня, хлев. Об этом сообщил глава района Илья Прозоров.
Сейчас семье необходима любая помощь, но в первую очередь нужны предметы первой необходимости:
Александр (папа) – размер одежды -58; обуви - 45; Светлана (мама)- размер одежды -56; обуви - 41; Надежда (бабушка) - размер одежды -48; обуви - 39;
Дети:
Руслан (9 лет) размер: одежды – 40; обуви – 36; Екатерина (7 лет) размер: одежды – 126; обуви – 31-32; Иван (6 лет) размер: одежды – 121; обуви – 30; Даниил (4 года) размер: одежды – 120; обуви – 30; Дмитрий (3 года) размер: одежды – 100; обуви – 28;
Фото: Илья Прозоров
Сбор вещей и предметов первой необходимости организован в Администрации МО «Светлянское» по будням с 08:00 до 16:00 по адресу: Удмуртия, Воткинский район, с. Светлое, пер. Октябрьский, д. 1. тел. 76-5-37, в выходные и вечернее время по адресу: Удмуртия, Воткинский район, с. Светлое, ул. Луговая, д. 2, кв. 2.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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