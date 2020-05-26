Абоненты Tele2 в Ижевске могут заменить SIM-карту дистанционно

26 Май 2020 2020-05-26T10:34:29+03:00

Теперь в случае ее поломки или утери абоненты могут заменить карту, не выходя из дома

Изменить размер текста: A A

В условиях пандемии компании важно предоставить клиентам возможность решать вопросы в удобном формате, при этом соблюдая меры по профилактике коронавируса. На период карантинных мероприятий Tele2 временно ввела услугу по дистанционной замене SIM-карт в 31 регионе, в том числе и в Ижевске.

Ранее при утере или поломке карты ее замена проводилась только при непосредственном обращении клиента в салон связи. Теперь абонент оператора может позвонить по телефону горячей линии Tele2 и сообщить сотруднику контактного центра о возникшей проблеме. Оператор проверит, в какие салоны связи может обратиться абонент, а в случае, если клиенту удобна доставка, предложит провести замену дистанционно. При этом доставляет SIM-карты курьерская служба интернет-магазина Tele2.

В период пандемии важно оставаться на связи с родными, близкими, друзьями и коллегами. Ранее во всех регионах присутствия оператор запустил возможность самостоятельного подключения в салонах связи. В розничной сети Tele2 клиент может без контакта с продавцом выбрать номер, бесплатно взять SIM-карту и активировать ее дома. Кроме того, клиенты заказывают карту в интернет-магазине оператора, выбирая услугу бесконтактной доставки.

Министерство связи России отнесло операторов к непрерывно действующим организациям, которые оказывают критически важные для населения услуги. Поэтому 87% салонов связи и модулей продолжают работу в период режима повышенной готовности и открыты для клиентов. При этом компания выполняет все рекомендации по защите от коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии для соблюдения клиентами необходимой социальной дистанции.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU