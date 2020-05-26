Полицейские Ижевска задержали двоих подозреваемых в покушении на убийство таксиста

26 Май 2020 2020-05-26T12:53:59+03:00

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В Ижевске были задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство таксиста. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- 24 мая пьяные подозреваемые решили угнать машину такси. Ночью они вызвали такси, к ним приехал 35-летний потерпевший на машине «Лада Гранта». Злоумышленники выехали к СНТ «Загородный» в Завьяловский район. Приехав на место, один из подозреваемых начал бить таксиста ножом. Потерпевший смог вырваться и выбежать из машины. С ранениями шеи, грудной клетки и рук мужчина добежал до садового домика и обратился за помощью, - сообщает пресс-служба.

Подозреваемые на угнанной машине поехали в сторону Воткинска. Полицейские незамедлительно установили личности злоумышленников и 25 мая они были задержаны. На данный момент возбуждено уголовное дело, следователем готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU