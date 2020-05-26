Тело женщины обнаружили в реке в Ижевске

26 Май 2020 2020-05-26T10:38:23+03:00

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В столице Удмуртии в Ленинском районе на реке Иж в спасатели подняли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска.

- По прибытии спасатели извлекли труп женщины из реки, визуально установить возраст невозможно в связи с длительным нахождением его в воде, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

Напомним, не так давно тело пропавшего рыбака найдено в реке в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU