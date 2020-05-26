2020-05-26T17:28:46+03:00
Общество

Tele2 принимает использованные батарейки

Сдать их можно будет бесплатно в салонах связи Ижевска и Глазова
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Tele2 объявляет о старте в Удмуртии экологического проекта по сбору батареек. Отработанные элементы питания принимают в четырех салонах связи Tele2 в двух крупных городах республики. Сдать батарейки может любой посетитель розницы.

Tele2 приглашает жителей Удмуртии внести вклад в защиту окружающей среды. Сделать это могут абоненты всех мобильных операторов. Чтобы улучшить экологию своего города, достаточно прийти в один из салонов связи Tele2, где есть специальные боксы, и оставить в них старые, использованные батарейки. Использованные элементы питания можно сдать в Ижевске и Глазове.

Батарейки относятся к классу чрезвычайно опасных отходов. По оценке экологов, каждая из них загрязняет тяжелыми металлами 20 кв.м. территории. В рамах проекта Tele2 по защите окружающей среды сданные вторичные ресурсы отправляются в Челябинскую область на специализированное предприятие по переработке. Около 90% массы элемента питания возвращается в повторный оборот без вреда для природы и окружающей среды

- Больше двух лет проект по сбору батареек реализуется в Нижегородской области. За это время нам удалось не только собрать около тонны отработанных батареек, но и привить экологические привычки посетителям нашей розницы. Поэтому принято решение расширить список регионов, где в салонах связи Tele2 принимаются отработанные элементы питания. Это не разовая акция, а системная работа социально ответственного бизнеса, направленная на защиту окружающей среды для нынешних и будущих поколений,- отметил коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2, Алексей Сидоров.

Сдать батарейки можно в салонах связи Tele2:

Ижевск, ул. Автозаводская д.2;

Ижевск, ул. Азина д.143;

Ижевск, ул. Ворошилова д.44;

Глазов, ул. Ленина д.21

ИСТОЧНИК KP.RU

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