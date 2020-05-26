Актер из Удмуртии снялся в новом сезоне сериала «Реальные пацаны»
Актер из Удмуртии Григорий Трапезников вновь появился на экранах телевизоров. На этот раз ему досталось эпизодическая роль в сериале «Реальные пацаны» (16+) на телеканале ТНТ.
Григорий появился в 9 серии нового сезона в роли таксиста. Ранее, в 2017 году он сыграл главную роль в этом же сериале подростка-хулигана, которого Колян взял на перевоспитание. В ожидании финального шестого сезона, съемки которого начнутся уже в сентябре, журналист «Комсомолки» встретился с Григорием. Поговорили о съемках сериала, планах на будущее и попытке переехать из Москвы в Сочи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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