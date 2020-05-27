27 Май 2020 2020-05-27T18:20:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил во время прямого эфира 27 мая.

- Должен вас проинформировать, тест на коронавирус у меня положительный. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая, - начал трансляцию Александр Владимирович.

При этом госпитализация господину Бречалову не понадобилась, он продолжает работать в режиме самоизоляции. Предположительно, глава региона контактировал с заболевшим человеком после 21 мая.

Онлайн: Александр Бречалов о снятии ограничительных мер в Удмуртии .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Онлайн: глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU