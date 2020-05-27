Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил во время прямого эфира 27 мая.
- Должен вас проинформировать, тест на коронавирус у меня положительный. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая, - начал трансляцию Александр Владимирович.
При этом госпитализация господину Бречалову не понадобилась, он продолжает работать в режиме самоизоляции. Предположительно, глава региона контактировал с заболевшим человеком после 21 мая.
Онлайн: Александр Бречалов о снятии ограничительных мер в Удмуртии .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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