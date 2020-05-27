27 Май 2020 2020-05-27T18:01:43+03:00

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27 мая глава Удмуртии Александр Бречалов вышел в традиционный прямой эфир, чтобы рассказать о ситуации с коронавирусом в регионе и ответить на вопросы жителей.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрировано 583 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровело 347 человека, умерло – 14.

Онлайн: Александр Бречалов о снятии ограничительных мер в Удмуртии .

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ИСТОЧНИК KP.RU