2020-05-28T07:52:19+03:00
Общество

Семья из Удмуртии получила «юбилейный» материнский капитал

Мама получила 10-милионный сертификат
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: kp.ruФОТО: kp.ru
Изменить размер текста:

Семья из Увы получила «юбилейный» материнский капитал. Об этом 27 мая во время прямого эфира рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

- В России 10 миллионов семей получили сертификат на материнский капитал. Так получилось, что юбилейный, 10-миллионный сертификат получила семья из Увы, - прокомментировал Бречалов.

Семья узнала о новости от работников пенсионного фонда: специалисты сами нашли маму, оформили сертификат и направили ей сообщение через портал госуслуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще пара двоен родилась в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По состоянию на 28 мая в Удмуртии вывили 22 случая заражения коронавирусом
Семья из Удмуртии получила «юбилейный» материнский капитал
Еще пара двоен родилась в Удмуртии
Житель Удмуртии заплатит штраф за публикацию интимных фото бывшей жены
«Велика вероятность, что выпускные состоятся»: глава Удмуртии ответил на вопросы одиннадцатиклассников
Перебегающую дорогу женщину, сбили насмерть в Ижевске
«Возобновляются занятия в спорте высших достижений и разрешается посещение кладбищ»: глава Удмуртии о некоторых послаблениях режима
Нового главного тренера команды «Ижсталь» назначили в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом
Онлайн: Александр Бречалов о снятии ограничительных мер в Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Заведующую кладбищем в Удмуртии осудили за продажу участков и получение взятки