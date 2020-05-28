Семья из Удмуртии получила «юбилейный» материнский капитал
Семья из Увы получила «юбилейный» материнский капитал. Об этом 27 мая во время прямого эфира рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
- В России 10 миллионов семей получили сертификат на материнский капитал. Так получилось, что юбилейный, 10-миллионный сертификат получила семья из Увы, - прокомментировал Бречалов.
Семья узнала о новости от работников пенсионного фонда: специалисты сами нашли маму, оформили сертификат и направили ей сообщение через портал госуслуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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