Семья из Удмуртии получила «юбилейный» материнский капитал

28 Май 2020 2020-05-28T07:52:19+03:00

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Семья из Увы получила «юбилейный» материнский капитал. Об этом 27 мая во время прямого эфира рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

- В России 10 миллионов семей получили сертификат на материнский капитал. Так получилось, что юбилейный, 10-миллионный сертификат получила семья из Увы, - прокомментировал Бречалов.

Семья узнала о новости от работников пенсионного фонда: специалисты сами нашли маму, оформили сертификат и направили ей сообщение через портал госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU