Еще пара двоен родилась в Удмуртии

28 Май 2020 2020-05-28T07:13:27+03:00

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24 и 25 мая пара двойняшек родилась в Удмуртии. Об этом во время прямой трансляции рассказал глава региона Александр Бречалов.

Счастье в квадрате – мальчик и девочка – появилось у семьи Абашевых из Юкаменского района, а двое мальчиков у семьи Козловых из Ижевска.

- Мне как отцу двойни, особенно приятно вас поздравить и хочу пожелать вашим новорожденным здоровья, - резюмировал Александр Владимирович.

Отметим, что в 2020 году в республике на свет появилось уже 50 двое и 1 тройня.

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ИСТОЧНИК KP.RU