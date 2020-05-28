Еще пара двоен родилась в Удмуртии
24 и 25 мая пара двойняшек родилась в Удмуртии. Об этом во время прямой трансляции рассказал глава региона Александр Бречалов.
Счастье в квадрате – мальчик и девочка – появилось у семьи Абашевых из Юкаменского района, а двое мальчиков у семьи Козловых из Ижевска.
- Мне как отцу двойни, особенно приятно вас поздравить и хочу пожелать вашим новорожденным здоровья, - резюмировал Александр Владимирович.
Отметим, что в 2020 году в республике на свет появилось уже 50 двое и 1 тройня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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