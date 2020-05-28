2020-05-28T15:50:31+03:00
Общество

Жительница Удмуртии претендует на звание «Русская Красавица 2020»

Девушке всего 16 лет
МУХИНА Маша
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Жительница Удмуртии будет участвовать в национальном конкурсе красоты Miss Russian Beauty 2020*/ «Русская Красавица 2020».

Дарья Кочеткова живет в Воткинске, ей 16 лет. Она заявилась в категорию Young Miss*, в которой участвуют девушки от 14 до 17 лет. Дарье предстоит выход в национальном костюме, вечернем платье и спортивной одежде.

Мы связались с девушкой, но она отказалась от каких-либо комментариев.

Для справки

Конкурс красоты «Русская Красавица 2020»является отборочным этапом нескольких конкурсов: «Мировая русская красавица», «Красавица Европы», «Мировая красавица».

В конкурсе красоты и таланта могут принять участие девушки в возрасте от 4 до 36 лет и старше.

Отметим, для участия в конкурсе нужно заплатить регистрационный взнос в размере 30 тысяч рублей.

Все участники получат призы и награды, денежные сертификаты до 60 000 рублей для участия в конкурсах «Мировая Русская Красавица 2020», «Красавица Европы 2020», «Красавица Азии 2020» и «Мировая Красавица 2020».

Итоги станут известны 26 июля, церемонию награждения проведет народный художник России, известный модельер Вячеслав Зайцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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