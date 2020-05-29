2020-05-29T07:02:56+03:00
Общество

«Звездное небо» и библиотечная зона: в Ижевске представили проект благоустройства двора, где жил Михаил Калашников

Презентация прошла 26 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: http://udmurt.city/pdi1Фото: http://udmurt.city/pdi1
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26 мая Центр развития городской среды Удмуртии представил концепцию благоустройства двора, где ранее жил легендарный конструктор Михаил Калашников.

По проекту во дворе появится библиотечная зона, детская площадка, комната Михаила Калашникова, домик на дереве, композиция «Звездное небо», различные арт-объекты, входные группы, зона тихого отдыха площадка с уличными тренажерами, аллея и парадная зона.

Концепцией благоустройства стало создание атмосферы послевоенного времени, противопоставление внутренней спокойной размеренной внутридворовой жизни и внешней торжественной парадной жизни улицы.

- Непрямые отсылки к советскому прошлому встречаются в большинстве проектных решений. Важно было дать возможность наблюдателю при желании догадаться о спрятанном смысле, - говорится в тексте проекта.

Также на территории планируется устройство покрытия, пешеходных дорожек, газонов, вырубка аварийных деревьев, установка малых архитектурных форм.

Посмотреть проект и внести свои предложения до 1 июня можно на сайте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- "Комсомолка" узнала, что будут строить на месте ранее снесенного детского сада на улице Ворошилова в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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