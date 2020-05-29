Что будут строить вместо бывшего детского сада на улице Ворошилова в Ижевске?
— Что будет на месте бывшего садика, в котором сидел дошкольный отдел на ул. Ворошилова, 46а? — спрашивает Ольга. «Комсомолка» обратилась за ответом в администрацию столицы Удмуртии.
- Сейчас создает проект здания детского сада, которое планируют построить на указанном участке. Территория находится в собственности города и здесь может находиться только образовательное учреждение, - сообщили в администрации Ижевска.
Кстати, прежнее здание было снесено из-за несоответствия нормативам.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ижевчане смогут проводить собрания жильцов и принимать решения, касающиеся жизни дома, онлайн.
- Следственный комитет Удмуртии проводит проверку по факту обрушения крыши в доме в Воткинске.
- Жители Ижевска смогут сдать анализ на антитела к новому коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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