Что будут строить вместо бывшего детского сада на улице Ворошилова в Ижевске?

29 Май 2020 2020-05-29T06:23:22+03:00

Изменить размер текста: A A

— Что будет на месте бывшего садика, в котором сидел дошкольный отдел на ул. Ворошилова, 46а? — спрашивает Ольга. «Комсомолка» обратилась за ответом в администрацию столицы Удмуртии.

- Сейчас создает проект здания детского сада, которое планируют построить на указанном участке. Территория находится в собственности города и здесь может находиться только образовательное учреждение, - сообщили в администрации Ижевска.

Кстати, прежнее здание было снесено из-за несоответствия нормативам.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчане смогут проводить собрания жильцов и принимать решения, касающиеся жизни дома, онлайн.

- Следственный комитет Удмуртии проводит проверку по факту обрушения крыши в доме в Воткинске.

- Жители Ижевска смогут сдать анализ на антитела к новому коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU