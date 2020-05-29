2020-05-29T10:11:17+03:00
Общество

Работникам нефтяной компании в Удмуртии задолжали зарплату в размере 6 млн рублей

В дело вмешалась прокуратура республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Удмуртии работникам нефтяной компании руководство задолжало зарплату в размере 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что руководство компании не выплатило зарплату за март 2020 года. Таким образом были нарушены права работников. Прокуратурой был принят комплекс мер реагирования, - говорится в сообщении.

Руководителю общества прокурор внес представление об устранении нарушений закона, а также привлечение к административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена, кроме того, работникам выплачена компенсация в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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