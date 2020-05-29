Пожизненное лишение свободы грозит обвиняемым в двойном убийстве на улице Холмогорова в Ижевске

29 Май 2020 2020-05-29T10:04:01+03:00

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В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего и 42-летнего местных жителей. Мужчины обвиняются в двойном убийстве и разбое. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

14 июня 2019 года в одной из квартир на улице Холмогорова были обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына с признаками насильственной смерти. В течение недели был задержан пособник преступников, которым удалось скрыться. Позже в ходе международного розыска обвиняемые задержаны в Республике Беларусь.

- Установлено, что обвиняемые вступили в сговор, направленный на завладение имуществом убитого предпринимателя. В течение месяца они следили за передвижениями его семьи, разработали план нападения, купили маски и подыскали пособника – водителя. 14 июня 2019 года обвиняемые проникли в квартиру, напали на сына предпринимателя, связали и задушили. Когда в квартиру вернулся отец, злоумышленники также напали на него, связали и задушили, - сообщает пресс-служба.

Обвиняемые обыскали квартиру, похитили имущество и деньги потерпевших на сумму свыше 30 млн рублей и скрылись с места преступления.

В ходе расследования уголовного дела допрошены свыше ста свидетелей, выполнено более 50 экспертиз и исследований, 50 обысков, наложен арест на имущество обвиняемых. Объем уголовного дела составил более 20 томов. В результате следственных мер удалось отыскать часть похищенного имущества.

Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд. Теперь мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU