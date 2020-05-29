15 загородных, 34 лагеря труда и отдыха на базе школ, 14 санаториев в Удмуртии готовятся к открытию летом
В Удмуртии к открытию готовятся лагеря и санатории. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
- По данным на 26 мая 2020 года в Управление Роспотребнадзора подано 597 уведомлений о планируемом открытии летних оздоровительных учреждений в летний период, из них: 534 с дневным пребыванием детей, 15 загородных, 34 лагеря труда и отдыха на базе школ, 14 санаториев, - говорится в сообщении.
Специалисты до начала заезда детей исследовали 589 проб питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, из них 8 проб (1,4%) не советовали установленным нормативам по микробиологическим показателям.
Из 537 заявлений на обследование и санитарно-эпидемиологическую экспертизу выдано 378 заключений о соответствии требованиям.
Из 15 загородных лагерей, организующих наибольший охват детей летним отдыхом, только 4 лагеря получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии.
Из 14 санаториев, принимающих участие в летнем отдыхе детей, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии получили 7.
Также на данный момент подали заявки и прошли гигиеническое обучение с последующей аттестацией 22,3% от общего числа персонала планируемых к открытию ЛОУ в нынешнем летнем сезоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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